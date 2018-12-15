Россия — Чехия: Барабанов и Плотников — лидеры россиян по игровому времени

Сборная России одержала победу с разгромным счётом в матче Кубка Первого канала — 2018 с командой Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли соперника со счётом 7:2.

Больше всех времени на льду в составе россиян провели нападающие Александр Барабанов (19,09) и Сергей Плотников (18,44), а среди защитников — Никита Нестеров (16,04).

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.