Локтионов: в первом периоде сборная России нервничала, был определённый мандраж

Нападающий сборной России Андрей Локтионов прокомментировал победу (7:2) в матче Кубка Первого канала с командой Чехии.

«В первом периоде немного нервничали, хотели отмазаться за поражение на Кубке Карьяла, был определённый мандраж. Потом взяли себя в руки, и всё стало хорошо. Думаю, счёт по игре. Во втором периоде чехи бросили в створ только дважды. Они не успевали за нами, поэтому много удалялись, а мы забивали в большинстве.

Гол после вбрасывания? В первом периоде меня ударили по руке. Не мог даже клюшку держать, поэтому дальше на точку вставал Григоренко.

Завтра ожидаем победу. По-моему, первый раз у нас в истории такой матч. Будем биться, отдавать себя целиком.

Не знаю, что с Капризовым, не видел его ещё. Он в раздевалке», — передаёт слова Локтионова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.