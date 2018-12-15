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Андронов — о разгроме чехов: они начали играть откровенно грязно и агрессивно

Андронов — о разгроме чехов: они начали играть откровенно грязно и агрессивно
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал победу (7:2) в матче с командой Чехии на Кубке Первого канала.

«Мы сыграли грамотно. Спецбригады большинства хорошо сработали. Не знаю, был ли заточен зуб на чехов за Кубок Карьяла, меня же на том турнире не было, мне никто ничего не говорил. Грубая игра со стороны соперника? Это из-за счёта. Чехам уже нечего было терять. Они начали играть откровенно грязно и агрессивно. Но нужно было доигрывать матч, даже учитывая крупный счёт. Самое главное, делать это правильно и солидно. Сил на завтрашний матч у меня хватит», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В третьем периоде встречи Кубка Первого канала удаление до конца матча заработал защитник чехов Давид Мусил. Мусил некрасиво сыграл против форварда российской команды Кирилла Капризова. Чешский игрок срубил Кирилла в центре площадки. Инцидент спровоцировал небольшую стычку.

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