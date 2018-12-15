Сорокин — о Питере: вряд ли у кого-то был опыт игры на футбольном стадионе

Вратарь сборной России Илья Сорокин прокомментировал победу в матче с командой Чехии (7:2) на Кубке Первого канала.

«Когда чехи забивали первую шайбу, очень грамотно сыграл перед воротами нападающий. У меня не было шансов. Не знал, что Кубалик забросил пять шайб за два матча. В эпизоде с сейвом просто повезло. Хотя на тренировках пару раз отбивал так.

Не ожидал, что признают лучшим игроком матча. Но наши нападающие сегодня очень хорошо сыграли, реализовали практически все моменты.

Вроде, еду в Санкт-Петербург. Вряд ли у кого-то был опыт игры на футбольном стадионе. Очень интересно будет сыграть завтра. С Шестёркиным после матча беседовали о своём», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.