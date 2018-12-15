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Сборная России во второй раз в истории забросила Чехии больше шести шайб

Сборная России во второй раз в истории забросила Чехии больше шести шайб
Хоккей / Евротур

Сборная России одержала победу с разгромным счётом в матче Кубка Первого канала — 2018 с командой Чехии, встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Сборная России во второй раз в истории забросила Чехии больше шести шайб. В 2006 году в Стокгольме на Шведских хоккейных играх российская команда победила со счётом 7:5. Самой крупной победой (6:0) остаётся результат матча 2014 года.

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.

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