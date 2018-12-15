Кубалик: не знаю, когда вы увидите меня в КХЛ, у меня контракт с «Амбри-Пиоттой»

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик подвёл итоги матча со сборной России (2:7) на Кубке Первого канала. Кубалик забросил обе шайбы чешской сборной, став автором дубля. В матче с Россией на Кубке Карьяла Доминик оформил хет-трик.

«Неудачная игра, мы должны забыть её и двигаться дальше. Перед игрой обсуждали, что нельзя хватать много удалений, ведь у россиян прекрасное большинство. Но не получилось…



Просто совпадение, что мне удалось забросить пять шайб в двух матчах с Россией. Но сегодня это не имеет значения, так как счёт на табло 2:7.



Не знаю, когда вы увидите меня в КХЛ, сейчас у меня контракт с «Амбри-Пиоттой». И я не думаю о других клубах», — передаёт слова Кубалика корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.