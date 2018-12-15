«Баффало» дисквалифицировал Патрика Берглунда на неопределённое время

«Баффало Сэйбрз» отстранил нападающего Патрика Берглунда от работы с командой на неопределённое время, информирует официальный сайт клуба.



Сообщается, что шведский форвард не явился в расположении клуба. На данный момент других комментариев по ситуации с игроком нет. Клубный инсайдер Майк Харрингтон, сообщил что последние два матча Берглунд пропустил из-за болезни.

В нынешнем сезоне НХЛ Берглунд сыграл 23 матча, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-5». 30-летний форвард перешёл в стан «клинков» в июле 2018 года, став участником громкого обмена с «Сент-Луис Блюз». Канадский форвард Райан О'Райлли отправился в «Сент-Луис», а в качестве компенсации «Сэйбрз» получили трёх форвардов – Владимира Соботку, Берглунда и Тэйджа Томпсона.