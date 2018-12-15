Малахов: не стоит сравнивать НХЛ с КХЛ, это сравнение дедушки с младенцем

Член департамента по развитию хоккеистов клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Владимир Малахов высказал мнение о сравнениях Континентальной хоккейной лиги с Национальной хоккейной лигой.

«В последнее время КХЛ предпринимает правильные шаги. Но не стоит сравнивать её с НХЛ. Это сравнение дедушки с младенцем — Континентальной хоккейной лиге 10 лет, а американской — больше 100. Конечно, хотелось бы, чтобы мы сравнялись с заокеанским турниром, но это не так быстро и легко.

Необходимо понимать, что НХЛ — это большая организация. И как в любом бизнесе, их главная задача — переманить в свою компанию лучших специалистов. Как и везде, в российском хоккее были, есть и будут молодые и талантливые ребята. Поэтому в НХЛ относятся к нашей стране с интересом. Это солидная лига, с более чем столетней историей, поэтому она может многое предложить», — приводит слова Малахова RT.