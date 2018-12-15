Немец: было много спорных удалений, Чехия столько сил потратила в меньшинстве!

Защитник сборной Чехии Ондржей Немец подвёл итоги матча со сборной России (2:7) на Кубке Первого канала.

«Главное в сегодняшнем матче — это то, что невозможно играть 20 минут в меньшинстве. Мы потратили столько сил на это! Опытная команда не должна получать два удаления за нарушение численного состава. Когда в первый раз нам удалось отбиться при игре «три на пять», у нас получилось оказать давление на русских. Но, к несчастью для нас, большинство им сильно помогло в этой игре. Сегодня были шансы вернуться в игру при счёте 1:2, и их могло быть ещё больше, но все они были упущены из-за удалений. В стартовом периоде первые 10 минут провели в меньшинстве и продолжали ловить удаление за удалением.

Не хотелось бы оценивать действия судей, но было много спорных свистков. Но всё это уже не имеет значения. Мы потерпели поражение и должны думать уже о завтрашней игре, которая начнётся с чистого листа. Необходимо прийти в себя», — цитирует Немеца iSport.сz.