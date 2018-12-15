«Сент-Луис» заключил новый контракт с Бортуццо, недавно он дрался на тренировке

«Сент-Луис Блюз» заключил новый контракт с защитником Робертом Бортуццо, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на три сезона со средней зарплатой в размере $ 1,375 млн.

29-летний защитник проводит в стане «блюзменов» пятый сезон. В нынешнем чемпионате канадский защитник сыграл 12 матчей, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-3» и 6 штрафных минутах. Роберт был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ-2007 в третьем раунде под общим 78-м номером.

10 декабря уроженец Тандер Бэя стал участником неприятного инцидента: на тренировке «Сент-Луиса» подрался с нападающим Заком Сэнфордом. Хоккеисты успели нанести друг другу несколько ударов, прежде чем их разняли члены тренерского штаба.