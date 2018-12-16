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Гол Ткачука принёс «Калгари» победу в матче с «Миннесотой»

Гол Ткачука принёс «Калгари» победу в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. «Флэймз» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Гости вышли вперёд в середине первого периода — голом отметился защитник Марк Джордано. Вскоре Джордан Гринвей с передачи Микаэля Гранлунда восстановил равенство в счёте, но Мэттью Ткачук снова вывел «Калгари» вперёд, установив окончательный счёт матча.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Калгари» Давид Риттих, отразивший 34 броска из 35. Вратарь «Миннесоты» Деван Дубник совершил 24 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 21:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1 : 2
0:1, 1:0, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Джордано (Янковски) – 12:03 (4x5), 1:1 – Гринвей (Гранлунд) – 23:30 (5x5), 1:2 – Ткачук (Нил, Броди) – 48:45 (5x5)
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