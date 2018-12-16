Гол Ткачука принёс «Калгари» победу в матче с «Миннесотой»

«Калгари Флэймз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. «Флэймз» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Гости вышли вперёд в середине первого периода — голом отметился защитник Марк Джордано. Вскоре Джордан Гринвей с передачи Микаэля Гранлунда восстановил равенство в счёте, но Мэттью Ткачук снова вывел «Калгари» вперёд, установив окончательный счёт матча.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Калгари» Давид Риттих, отразивший 34 броска из 35. Вратарь «Миннесоты» Деван Дубник совершил 24 сейва.