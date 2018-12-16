Сборная России U18 обыграла Чехию в полуфинале Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России U18 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова одержала победу над сборной Чехии со счётом 4:1. Решающим в матче стал 3-й период, в котором россияне забросили три шайбы.

Дубль в составе победителей оформил форвард Родион Амиров. Заброшенными шайбами также отметились Илья Николаев и Даниил Гутик. Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 28.

Результативной передачей в составе российской команды отметился Василий Подколзин, который продолжает оставаться кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира. В пяти матчах турнира на счету Василия 7 (3+4) очков.

Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада). Полуфинал

Россия U18 — Чехия U19 — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)