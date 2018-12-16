«Монреаль» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Монреаль Канадиенс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, который хозяева выиграли с преимуществом в 4 гола.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Еспери Котканиеми (1+1), Мэттью Пека (1+1) и Арттури Лехконен (0+2). Голкипер «Оттавы» Майк Маккенна отразил 42 броска из 46.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» — 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). Решающим броском в буллитной серии отметился Мэтью Барзал, который в этой встрече также набрал 2 (1+1) очка.