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«Монреаль» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Монреаль» и «Айлендерс» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, который хозяева выиграли с преимуществом в 4 гола.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Еспери Котканиеми (1+1), Мэттью Пека (1+1) и Арттури Лехконен (0+2). Голкипер «Оттавы» Майк Маккенна отразил 42 броска из 46.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» — 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). Решающим броском в буллитной серии отметился Мэтью Барзал, который в этой встрече также набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 2
1:1, 0:1, 4:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Пека – 03:39 (5x5), 1:1 – Уайт (Ткачук) – 03:59 (5x5), 1:2 – Бёдкер (Стоун) – 29:11 (5x5), 2:2 – Котканиеми (Лехконен, Питри) – 42:06 (5x5), 3:2 – Уэбер (Шоу, Дано) – 50:06 (5x5), 4:2 – Байрон (Котканиеми, Лехконен) – 53:37 (5x5), 5:2 – Друен (Доми, Пека) – 57:31 (en)
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