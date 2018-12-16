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«Нэшвилл» одолел «Нью-Джерси» в серии буллитов

«Нэшвилл» одолел «Нью-Джерси» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Предаторз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 19-й минуте открыл форвард «Нэшвилла» Фредерик Годро. Гостям удалось отыграться лишь под занавес встречи, а в серии буллитов удачливей оказались игроки «Предаторз», решающий бросок на счету Райана Джохансена.

Одним из главных героев встречи стал голкипер хозяев Юусе Сарос, который отразил 33 броска из 34 и совершил 5 сейвов в серии буллитов.

После этой победы «Нэшвилл Предаторз» набрал 45 очков и возглавил Западную конференцию, обойдя «Виннипег Джетс» (44).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Годро (Саломяки, Экхольм) – 18:43 (5x5), 1:1 – Бойл (Юханссон, Братт) – 58:29 (6x5), 2:1 – Джохансен – 65:00 ( ПБ)
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