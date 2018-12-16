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38 сейвов Варламова помогли «Колорадо» победить «Даллас», у Радулова два очка

38 сейвов Варламова помогли «Колорадо» победить «Даллас», у Радулова два очка
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 6:4 (3:0, 1:2, 2:2) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражением стало четвёртым кряду.

Главными героями матчи стали форварды первого звена «Колорадо» Микко Рантанен и Габриэль Ландеског — оба оформили по дублю. Шведский нападающий забросил победную шайбу за 200 секунд до окончания третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 4
3:0, 1:2, 2:2
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Ландеског (Бэрри, Маккиннон) – 05:45 (5x4), 2:0 – Калверт (Ньето) – 07:57 (5x5), 3:0 – Рантанен (Маккиннон) – 19:45 (5x4), 3:1 – Линделль (Янмарк, Федун) – 28:36 (4x5), 3:2 – Сегин – 29:20 (5x5), 4:2 – Рантанен (Маккиннон, Комфер) – 34:53 (5x4), 4:3 – Сегин (Федун, А. Радулов) – 53:14 (5x4), 4:4 – Бенн (Сегин, А. Радулов) – 55:24 (5x5), 5:4 – Ландеског (Джонсон) – 56:40 (5x5), 6:4 – Маккиннон (Рантанен) – 58:37 (en)

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами. Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов завершили матч без очков. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 38 из 42 бросков. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 17 бросков из 20 и был заменён после первого периода.

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