38 сейвов Варламова помогли «Колорадо» победить «Даллас», у Радулова два очка

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 6:4 (3:0, 1:2, 2:2) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражением стало четвёртым кряду.

Главными героями матчи стали форварды первого звена «Колорадо» Микко Рантанен и Габриэль Ландеског — оба оформили по дублю. Шведский нападающий забросил победную шайбу за 200 секунд до окончания третьего периода.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами. Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов завершили матч без очков. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 38 из 42 бросков. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 17 бросков из 20 и был заменён после первого периода.