Сборная России U17 победила США в финале Турнира четырёх наций

Сборная России U17 победила команду США в финале Турнира четырёх наций. Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу российской сборной.

Все шайбы были заброшены в неравных составах. Игроком матча в составе сборной России был признан капитан команды Василий Пономарёв. У сборной США лучшим игроком организаторы признали Тая Смиланика, оформившего дубль.

США — Россия — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 — Смиланик (Петерсон, 03:31), в большинстве;

1:1 — Дидковский (Пашин, Пономарёв, 13:24), в большинстве;

1:2 — Зуган (Пашин, 34:37), в большинстве;

2:2 — Смиланик (Петерсон, 53:42), в большинстве;

2:3 — Мухамадуллин (Кирсанов, 62:53), в большинстве.

Вратари: Коммессо — Шарабарин;

Броски: 40-25;

Штрафы: 26-14.