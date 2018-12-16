Звезда молодёжной сборной Канады Алекс Форментон пропустит МЧМ-2019

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной Канады Алекс Форментон пропустит молодёжный чемпионат мира — 2019, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 19-летний форвард получил травму в выставочном матче.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

19-летний Форментон был одним из двух игроков на сборе канадцев (наряду с форвардом системы «Анахайм Дакс» Максимом Комтуа), кто выступал на прошлом МЧМ в Баффало и выиграл золотые медали.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Форментон сыграл в девяти матчах за основную команду, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «–2» и шести минутах штрафа. После этого был отправлен в клуб OHL «Лондон Найтс», где в 13 матчах набрал 16 (7+9) очков.