Овечкин: было бы неплохо сделать ещё один хет-трик, но сегодня был не мой день

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б), в которой он установил новый личный рекорд по продолжительности результативной серии (14 матчей).



«Тяжёлый матч получился. Мы играли два дня подряд, и было ясно, что придётся нелегко. В равных составах сыграли удачно, в отличие от спецбригад. Здорово, что удалось вырвать победу. Да, у меня были хорошие моменты и сделать ещё один «хэтти» было бы неплохо. Но невозможно забивать каждый матч.

Бекстрём и Оши здорово находили меня передачами, но невозможно забивать в каждом матче. Последнее время мы играли очень много, через день. Нужно немного передохнуть и перезагрузиться», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».