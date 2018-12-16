Сборная России U18 сыграет с США в финале Мирового кубка вызова

Молодёжная сборная России U18 сыграет с командой США в финале Мирового Кубка вызова, встреча состоится 17 декабря, начало — в 02:00 мск. В полуфиналах российская сборная была сильнее Чехии (4:1), а американцы в упорной борьбе переиграли сборную Канады-Запад (3:2). Турнир проходит в Канаде.

В предыдущей встрече дублем в составе россиян отметился форвард Родион Амиров. Заброшенными шайбами также отметились Илья Николаев и Даниил Гутик. Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 28.

Результативной передачей в составе российской команды отметился Василий Подколзин, который продолжает оставаться кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира. В пяти матчах турнира на счету Василия 8 (3+5) очков.