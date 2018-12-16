Защитник «Флориды» Уигар ударил клюшкой лайнсмена и получил матч-штраф

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) произошёл интересный эпизод.

В середине второго периода защитник хозяев Маккензи Уигар был недоволен решением арбитров, которые не удалили нападающего «Мэйпл Лифс» Тайлера Энниса после спорного силового приёма. Обмен ударами с Эннисом привёл к тому, что Уигару выписали двойной малый штраф за атаку в область головы и шеи. Когда лайнсмен Джонни Мюррей сопровождал Уигара до скамейки штрафников, хоккеист с досады ударил клюшкой по стеклу, в результате чего клюшка срикошетила в голову судьи.

Уигар тут же получил строгое замечание от главного арбитра Криса Руни и был удалён до конца матча.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.