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Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, юбилеи Дадонова и Голдобина

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, юбилеи Дадонова и Голдобина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 российских игроков.

Решающий бросок в буллитной серии записал на свой счёт капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В игре с «Баффало» (4:3 Б) россиянин также отметился голом. Таким образом, российский форвард продлил результативную серию до 14 матчей и установил личный рекорд. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и достиг отметки в 30 очков за сезон. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей и достиг рубежа в 20 очков за сезон.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»20 из 2290,91:2 ОТ
Худобин (н)«Даллас»17 из 2085,04:6
Варламов (н)«Колорадо»38 из 4290,54:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+1-10101-18.11
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-2030045%17.30
Щербак (н)«Лос-Анджелес»0+000330-08.33
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10840-25.34
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1050060%21.25
Панарин (н)«Коламбус»0+0-20500-24.49
Ничушкин (н)«Даллас»0+0+101000%09.59
Гурьянов (н)«Даллас»0+0+10340-13.41
Радулов (н)«Даллас»0+2-22210-17.41
Голдобин (н)«Ванкувер»0+100000-16.00
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20111-24.34
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10141-14.53
Орлов (з)«Вашингтон»0+100012-22.52
Зайцев (з)«Торонто»0+1+10021-20.04
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10111-13.32
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