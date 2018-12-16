Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, юбилеи Дадонова и Голдобина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 российских игроков.

Решающий бросок в буллитной серии записал на свой счёт капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В игре с «Баффало» (4:3 Б) россиянин также отметился голом. Таким образом, российский форвард продлил результативную серию до 14 матчей и установил личный рекорд. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и достиг отметки в 30 очков за сезон. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей и достиг рубежа в 20 очков за сезон.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 20 из 22 90,9 1:2 ОТ Худобин (н) «Даллас» 17 из 20 85,0 4:6 Варламов (н) «Колорадо» 38 из 42 90,5 4:2