Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, юбилеи Дадонова и Голдобина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 российских игроков.
Решающий бросок в буллитной серии записал на свой счёт капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В игре с «Баффало» (4:3 Б) россиянин также отметился голом. Таким образом, российский форвард продлил результативную серию до 14 матчей и установил личный рекорд. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и достиг отметки в 30 очков за сезон. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей и достиг рубежа в 20 очков за сезон.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|20 из 22
|90,9
|1:2 ОТ
|Худобин (н)
|«Даллас»
|17 из 20
|85,0
|4:6
|Варламов (н)
|«Колорадо»
|38 из 42
|90,5
|4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|18.11
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-2
|0
|3
|0
|0
|45%
|17.30
|Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|0
|-
|08.33
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|8
|4
|0
|-
|25.34
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|5
|0
|0
|60%
|21.25
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|5
|0
|0
|-
|24.49
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|0%
|09.59
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|3
|4
|0
|-
|13.41
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|-2
|2
|2
|1
|0
|-
|17.41
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|16.00
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|1
|-
|24.34
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|1
|4
|1
|-
|14.53
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|2
|-
|22.52
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|+1
|0
|0
|2
|1
|-
|20.04
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|13.32