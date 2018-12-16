Бабаев: Ткачёв доказал в сборной свой уровень, «Салавату» стоит задуматься

Агент Шуми Бабаев прокомментировал игру нападающих «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова и Владимира Ткачёва за олимпийскую сборную России.



«Хочу поблагодарить руководство олимпийской сборной России. Они доверяют Ткачёву, несмотря на то что ему не дают себя проявить в «Салавате Юлаеве». После выступления на Кубке Люцерна все увидели, что он умеет. У нас в России почему-то больше любят иностранцев. Именно это происходит в «Салавате». Ткачёв играет по 10 минут, Бурдасов — по 11. А в олимпийской сборной выхватывают перспективных игроков и дают им сыграть на другом уровне. Оба вернулись из олимпийской сборной, высказываясь в восторженных тонах. Ткачёв доказал всем, какого уровня он игрок. Ни один хоккеист не хочет менять команду в ходе сезона. Но если тренер не видит его в этой роли, то, может быть, стоит задуматься об обмене? Есть клубы, которые не прочь заполучить Владимира. В той роли, в которой его используют сейчас, Ткачёв «Салавату Юлаеву» не помощник.

Что касается Бурдасова, то он тоже недостаточно много играет за «Салават». Ему не хватает тонуса. Никакого конфликта в сборной не было. Он сам вызвался поехать в олимпийскую сборную. Лучше там наиграться на международном уровне, чем ехать в первую сборную, где в первых двух звеньях мест нет. Антон вернулся в Уфу в хорошем настроении», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.