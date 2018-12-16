Коннолли: Овечкин — настоящий бык, который с каждым годом становится всё лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли прокомментировал игру капитана «столичной» команды Александра Овечкина в последних матчах.

«Знаете, когда Овечкин уверен в себе, он представляет собой особенную угрозу для ворот соперников. Он ведь кладёт шайбу, куда хочет. Овечкин — настоящий бык, и с каждым годом он становится только лучше и лучше. У него такое желание забивать, такой голод! У него просто адский сезон, и он не собирается замедляться. Когда он играет так здорово, остаётся только смотреть и повышать собственный уровень, чтобы не отставать от него», — цитирует Коннолли Washington Post.

Решающий бросок в буллитной серии матча с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) записал на свой счёт капитан «столичных» Александр Овечкин. В этой встрече на счету россиянина также один гол. Таким образом, российский форвард продлил результативную серию до 14 матчей. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет.