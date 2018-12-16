Клод Жюльен занял пятое место в истории НХЛ по скорости достижения 600 побед

«Монреаль Канадиенс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал третий период, который хозяева выиграли с преимуществом в четыре гола.

Это 600-я победа главного тренера «Монреаля» Клода Жюльена в Национальной хоккейной лиге. Он стал 18-м тренером в истории лиги, достигшим подобной отметки. 58-летнему специалисту для этого потребовалось провести 1136 матчей.

За меньшее количество матчей 600-ю победу смогли отпраздновать только четыре тренера — Скотти Боумэн (1002 матча), Ален Виньо (1105), Джоэль Кенневилль (1114) и Майк Бэбкок (1119). Помимо Жюльена, только Бэбкок продолжает тренерскую карьеру в настоящий момент.