Матч Россия — Финляндия на КПК посетила 71 тыс. зрителей, это рекорд России

Матч сборной России на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Финляндии (5:0) на «Газпром Арене» посетила 71 381 зритель, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. В то же время организаторы сообщили, что в день матча на арене побывал 81 тыс. зрителей, что составляет рекорд Европы. Игра прошла на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге под закрытой крышей.

Этот матч установил российский рекорд посещаемости хоккея. Мировой рекорд принадлежит матчу на стадионе по американскому футболу «Мичиган Стэдиум» в Энн Арборе. В 2010 году там прошла игра между студенческими командами Мичиганского университета и университета штата Мичиган. А тремя годами позже там же состоялась игра между «Детройтом» и «Торонто», оба раза была зафиксирована посещаемость 104 173 человека.

1-2. «Вулверинз» — «Спартанс» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 11.12.2010)

«Детройт» — «Торонто» — 104 173 («Мичиган Стэдиум», 01.01.2014)

3. США – Германия – 77 803 («Фельтинс-Арена», 7.05.2010)

4. «Спартанс» — «Вулверинз» — 74 554 («Спартан Стэдиум», 06.10.2001)

5. Россия — Финляндия — 71 381 («Газпром-Арена», 16.12.2018)

6. «Баффало» — «Питтсбург» — 71 217 («Ральф Уилсон Стэдиум», 01.01.2008)

7. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 70 205 («Левайс Стэдиум», 21.02.2015)

8. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 68 111 («Хайнц Филд», 01.01.2011)

9. «Питтсбург» — «Филадельфия» — 67 318 («Хайнц Филд», 25.02.2017)

10. «Бостон» — «Монреаль» — 67 246 (Джиллетт Стэдиум», 01.01.2016)