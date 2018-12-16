АХЛ: Самсонов пропустил 5 шайб после 23 бросков и проиграл 5 из последних 6 игр

Голкипер «Хёрши Бирз» Илья Самсонов потерпел поражение в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Провиденс Брюинз» (2:6). Российский вратарь пропустил пять шайб после 23 бросков соперника. Одну из шайб «Брюинз» забросили в пустые ворота.

Самсонов проиграл пять из последних шести игр. В 13 матчах за фарм «Вашингтона» у Самсонова четыре победы и девять поражений при 86,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,93.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.