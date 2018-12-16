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Генпрокуратура прекратила уголовное преследование в отношении Андрея Сафронова

Генпрокуратура прекратила уголовное преследование в отношении Андрея Сафронова
Хоккей / КХЛ

Генеральная прокуратура прекратила уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова. Ранее ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 145.1 УК РФ

Об этом стало известно из размещённых документов в телеграм-канале бывшего пресс-атташе футбольного клуба «Динамо» Константина Алексеева. Документы подписаны генеральным прокурором Юрием Чайкой.

Фото: Телеграм-канал Константина Алексеева
Фото: Телеграм-канал Константина Алексеева

Сафронов возглавлял АНО «ОХК Динамо» с 2010 до лета 2018 года. Организация была признана банкротом, не расплатившись полностью перед игроками и сотрудниками клуба.​ Под руководством Сафронова бело-голубые дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2012, 2013), а также выиграли Кубок континента — 2014. В качестве генерального менеджера сборной России Сафронов является чемпионом мира 2014 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2015. Указом президента России за вклад в победу на чемпионате мира 2014 года в Минске был награждён орденом Дружбы.

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