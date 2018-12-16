Плющев: матч с Чехией снова заставил убедиться в сомнительности обмена Кузьменко

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России в матче с Чехией (7:2) на Кубке Первого канала.

«Счёт говорит сам за себя. Показали рабочий хоккей, забили рабочие голы, порадовали трибуны. Сегодня сборная Чехии готова играть с противниками на равных только в том случае, если ей удается долгое время держать счёт и затягивать оппонента в тягучие сценарии. А когда идут быстрые, серийные голы, то современные чехи обычно расклеиваются.

Сорокин набирается опыта и уже выходит на стабильный, мастерский уровень. Он всё ближе к титулу первого вратаря страны, и, может быть, весной перед чемпионатом мира мы уже не будем особенно ждать голкиперов из НХЛ.

Но всё-таки в матче с чехами лучшим бы назвал другого хоккеиста — форварда Кузьменко. Дело не только в его дубле, но и в качестве игры, в его агрессивности, умении обострить любой момент, вылезти на ворота. Все эти качества особенно ценятся в современном хоккее. В общем, вчерашний матч еще раз заставил убедиться, что обмен воспитанника ЦСКА Кузьменко на омича Калинина был крайне сомнительным», — цитирует Плющева Russia-Hockey.