«Локомотив» объявил о переходе Короткова

Нападающий Евгений Коротков подписал контракт с ХК «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба из Ярославля. «Чемпионат» ранее уже сообщал о предстоящем переходе игрока в «Локо», клуб подтвердил подписание контракта.

В этом сезоне Коротков находился на просмотре в «Северстали», и в итоге руководство клуба заключило с ним полноценное соглашение. В 14 матчах за череповецкий клуб он сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «-5» и среднем игровом времени 15,16. 12 декабря «Северсталь» объявила о расторжении контракта с игроком.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Локомотива»

31-летний Коротков начинал заниматься хоккеем в школе московского «Спартака». Дебютировал на профессиональном уровне в составе столичных «Крыльев Советов». На высшем уровне также защищал цвета московских «Крыльев Советов» и ЦСКА, хабаровского «Амура», нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева».