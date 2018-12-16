Шестёркин займёт место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала со сборной Финляндии, который пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге.

Состав сборной России.

Вратарь Игорь Шестёркин

1-е звено: Никита Нестеров — Артём Блажиевский, Михаил Григоренко — Андрей Локтионов — Кирилл Капризов.

2-е звено: Владислав Гавриков — Василий Токранов, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов.

3-е звено: Виктор Антипин — Александр Елесин, Александр Кадейкин — Сергей Андронов — Сергей Плотников.

4-е звено: Андрей Педан — Алексей Василевский, Андрей Кузьменко — Илья Каблуков — Евгений Кетов.

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для проведения матча футбольный стадион переоборудовали под хоккейную арену. Предполагается, что будет установлен новый рекорд посещаемости хоккейного матча. Вместимость стадиона составляет более 60 тысяч зрителей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.