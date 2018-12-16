Савин: буду на игре с «Автомобилистом», но в каком качестве — пока секрет

Бывший футболист Евгений Савин, подписавший контракт с «Ак Барсом», сообщил, что будет присутствовать на очередном матче Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Также Савин рассказал, как проходит адаптация в новом клубе.

«Я, наконец, провел полноценную тренировку за «Ак Барс» и даже забросил первую шайбу. Мне безумно понравилось! Мы отрабатывали очень много игровых упражнений: выходы три в два, действия в меньшинстве. Поразило, насколько классный коллектив в «Ак Барсе». Ребята очень тепло меня приняли.

Во время тренировки, когда ребята специально впечатывали меня в борт, говорили, что я норм. Сам тоже чувствую себя замечательно, всё-таки стараюсь держать себя в форме. Да и футбольное прошлое дает о себе знать.

Взял номер Уэйна Гретцки? Это случайность. Я хотел свою родную девятку, с которой прошёл всю футбольную карьеру. Но этот номер в «Ак Барсе» уже занят Андреем Поповым, поэтому мы добавили ещё одну цифру девять – так на моей спине и появилось «99». Хотя, кто знает, может, этот номер не случайность. Ведь уже на первой тренировке я забросил три шайбы.

Я буду на игре с «Автомобилистом», но в каком качестве – пока секрет. Могу сказать, что материал для моего блога «КраСава» получился просто фантастический. Несколько дней настоящих тренировок и жизни вместе с командой-чемпионом. Совсем скоро мы начнём монтировать видео и буду готов запилить его на свой канал», — приводит слова Савина пресс-служба КХЛ.