На стадионе перед матчем Россия — Финляндия проходит концерт «Мумий Тролля»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» перед матчем Кубка Первого канала Россия — Финляндия, который состоится сегодня, 16 декабря, проходит концерт группы «Мумий Тролль».

Матч Россия — Финляндия пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для проведения матча футбольный стадион переоборудовали под хоккейную арену. Предполагается, что на матче будет установлен новый рекорд посещаемости для хоккея. Вместимость стадиона составляет более 60 тысяч зрителей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.

Сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала. Финляндия обыграла Швецию и уступила по буллитам Чехии. Россияне, набрав пять очков, возглавляют турнирную таблицу. Финны (4) — на втором месте.