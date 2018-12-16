Сборная Швеции одержала волевую победу над Чехией на Кубке Первого канала

Сборная Швеции одержала победу в матче Кубка Первого канала со сборной Чехии. Встреча, проходившая в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилась со счётом 3:2.

Победа шведов получилась волевой. Счёт был открыт в первом периоде, когда Томаш Зогорна забросил шайбу в ворота шведов. Во втором периоде Патрик Здргал удвоил счёт, но уже через минуту Эмиль Ларссон отыграл одну шайбу. Ещё до окончания второго периода Ларссон оформил дубль. Победную шайбу в составе сборной Швеции в концовке третьей 20-минутки забросил Микаэль Линдквист.

Сборная Швеции заняла на Кубке Первого канала третье место в турнирной таблице. Сборная Чехии завершила выступление на турнире на четвёртом месте. Первое место сегодня вечером разыграют сборные России и Финляндии.