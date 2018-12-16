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Сборная Швеции одержала волевую победу над Чехией на Кубке Первого канала

Сборная Швеции одержала волевую победу над Чехией на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур

Сборная Швеции одержала победу в матче Кубка Первого канала со сборной Чехии. Встреча, проходившая в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилась со счётом 3:2.

Победа шведов получилась волевой. Счёт был открыт в первом периоде, когда Томаш Зогорна забросил шайбу в ворота шведов. Во втором периоде Патрик Здргал удвоил счёт, но уже через минуту Эмиль Ларссон отыграл одну шайбу. Ещё до окончания второго периода Ларссон оформил дубль. Победную шайбу в составе сборной Швеции в концовке третьей 20-минутки забросил Микаэль Линдквист.

Сборная Швеции заняла на Кубке Первого канала третье место в турнирной таблице. Сборная Чехии завершила выступление на турнире на четвёртом месте. Первое место сегодня вечером разыграют сборные России и Финляндии.

Еврохоккейтур
16 декабря 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Чехия
2 : 3
1:0, 1:2, 0:1
Швеция
1:0 – Зогорна (Ганзл, Немец) – 13:19 (5x5), 2:0 – Здрагал (Беранек) – 28:21 (5x5), 2:1 – Ларссон (Петтерссон, Ведин) – 29:34 (5x5), 2:2 – Ларссон (Петтерссон) – 34:06 (5x5), 2:3 – Линдквист (Дальбек) – 56:54 (5x5)
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