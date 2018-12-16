Дальбек – о победе над Чехией: шведы показали, что у нас есть характер

Защитник сборной Швеции Клас Дальбек подвёл итоги матча со сборной Чехии (3:2) на Кубке Первого канала. Шведы уступали в счёте 0:2, но одержали волевую победу. В результате шведы заняли третье место в турнирной таблице.

«Классный камбэк. Парни показали, что у нас есть характер. Начало не удалось. Но когда отыграли одну шайбу, поймали свою игру. Мы потерпели два поражения подряд на турнире, поэтому сегодня было просто необходимо выигрывать.

У нас молодая команда. Мы должны учиться, получать необходимый международный опыт, чтобы перейти на другой уровень.

Классно сыграть на домашнем стадионе. Я знаю всю арену, мне знаком лёд, поэтому было очень комфортно. Эмоции только положительные», — передаёт слова Дальбека корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.