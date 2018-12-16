Ржига: сборной Чехии не хватает стабильности, некоторые пока не тянут

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча со сборной Швеции (2:3), проходившего в рамках Кубка Первого канала.

«Не хватает стабильности в игре. Некоторые пока не тянут на таком уровне. В каждом матче мы начинаем хорошо, но потом допускаем ненужные ошибки или начинаем удаляться. В итоге отдаём свою игру. Третий период с нашей стороны был отличным, но упустили игрока в концовке. Хотя сегодня выступили намного достойнее, чем вчера, действовали дисциплинированнее. Ребята поняли, что за сборную нельзя хватать столько удалений.

Я бы не сказал, что Россия сильнее всех в данных составах, у шведов тоже отличный подбор игроков. Сейчас будет матч с Финляндией, там тоже будет ровный матч.

Организация турнира хорошая. Единственное — у всех должны быть равные условия. Например, наши и финские игроки в среду ещё играли. Команда собралась прямо перед турниром.

По Коваржу посмотрим в феврале. Есть ещё Плеканец и многие другие, на кого рассчитываем. Не хватало пяти игроков с прошлого турнира. Мы пытаемся построить команду, учимся на ошибках. Этот турнир показал, в каком направлении надо двигаться», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.