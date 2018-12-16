Капризов забросил первую шайбу в матче Россия – Финляндия на «Газпром-Арене»

Форвард Кирилл Капризов стал автором первого гола в матче Кубка Первого канала Россия – Финляндия, который проходит на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Капризов открыл счёт в концовке первого периода, поразив ворота соперника после передачи Михаила Григоренко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.

Сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала. Финляндия обыграла Швецию и уступила по буллитам Чехии. Россияне с пятью очками возглавляют турнирную таблицу, финны, набрав 4 очка, занимают второе место.

Ранее сборная Швеции нанесла поражение Чехии (3:2). Шведы заняли итоговое третье место на Кубке Первого канала, чехи закончили выступление на четвёртом месте.