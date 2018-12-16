Сборная России разгромила Финляндию в матче КПК на футбольном стадионе

Сборная России по хоккею одержала уверенную победу над сборной Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Матч, проходивший на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, закончился со счётом 5:0 в пользу россиян.

Кирилл Капризов открыл счёт в концовке первого периода. Во второй половине встречи Василий Токранов и Никита Нестеров забросили ещё по одной шайбе при игре российской сборной в большинстве. В середине второго периода преимущество российской сборной в счёте увеличил Андрей Педан. В третьем периоде точку в матче поставил Михаил Григоренко.

Российские хоккеисты стали победителями Кубка Первого канала. Россияне одержали три победы на турнире. Сперва они в серии буллитов обыграли шведов (3:2), затем разгромили чехов (7:2) и нанесли поражение финнам. Второе место на турнире заняла сборная Финляндии, набравшая 4 очка. Третьими стали шведы (4 очка), четвёртыми — чехи (2).