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Сборная России разгромила Финляндию в матче КПК на футбольном стадионе

Сборная России разгромила Финляндию в матче КПК на футбольном стадионе
Хоккей / Евротур

Сборная России по хоккею одержала уверенную победу над сборной Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Матч, проходивший на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, закончился со счётом 5:0 в пользу россиян.

Кирилл Капризов открыл счёт в концовке первого периода. Во второй половине встречи Василий Токранов и Никита Нестеров забросили ещё по одной шайбе при игре российской сборной в большинстве. В середине второго периода преимущество российской сборной в счёте увеличил Андрей Педан. В третьем периоде точку в матче поставил Михаил Григоренко.

Российские хоккеисты стали победителями Кубка Первого канала. Россияне одержали три победы на турнире. Сперва они в серии буллитов обыграли шведов (3:2), затем разгромили чехов (7:2) и нанесли поражение финнам. Второе место на турнире заняла сборная Финляндии, набравшая 4 очка. Третьими стали шведы (4 очка), четвёртыми — чехи (2).

Еврохоккейтур
16 декабря 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Россия
5 : 0
1:0, 3:0, 1:0
Финляндия
1:0 – Капризов (Елесин, Григоренко) – 19:00 (5x5), 2:0 – Токранов (Гусев, Плотников) – 25:28 (5x4), 3:0 – Нестеров (Кузьменко) – 29:25 (5x4), 4:0 – Гавриков (Барабанов, Токранов) – 30:10 (5x5), 5:0 – Григоренко (Шалунов, Блажиевский) – 54:15 (5x5)
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