Сборная России выиграла Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею выиграла этап Евротура Кубок Первого канала. Россияне одержали три победы на турнире и набрали 8 очков. В первом матче российская сборная в серии буллитов переиграла шведов (3:2). Далее россияне разгромили чехов со счётом 7:2. В заключительном матче подопечные Ильи Воробьёва на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге с крупным счётом обыграли финнов (5:0).

Второе место в турнирной таблице заняла сборная Финляндии, набравшая 4 очков. Третьими стали шведы (4 очка), четвёртыми — чехи (2).

Российская сборная после победы на Кубке Первого канала упрочила лидерство в общей таблице Евротура. Россияне провели шесть игр и набрали 14 очков. Второе место с 10 очками занимают финны, третье — шведы ( 7), четвёртое — (5).