Андронов — о матче с финнами: прекрасная атмосфера — одно удовольствие играть

Форвард сборной России Сергей Андронов поделился впечатлениями от матча со сборной Финляндии (5:0) на Кубке Первого канала. Матч проходил на футбольном стадионе «Газпром-Арена», встречу посетило более 71 тыс. зрителей.

«Замечательный праздник хоккея. Болельщик пришёл, прекрасная атмосфера — одно удовольствие играть. Пока нет ощущения, что прикоснулись к историческому моменту, может оно появится потом. Лёд, конечно, перемороженный был, особенно в первом периоде. Я думаю, всё дело в привычке. Нервозности перед игрой не было, выходили на матч в хорошем настроении", — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Сборная России выиграла Кубок Первого канала. Российские хоккеисты одержали три победы на турнире и набрали 8 очков.