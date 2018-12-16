Нападающий сборной России Локтионов получил повреждение в матче с Финляндией

Форвард Андрей Локтионов получил повреждение в матче Кубка Первого канала Россия – Финляндия (5:0), сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьёв.

«У Локтионова есть повреждение. Насколько серьёзное, будут смотреть в клубе», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Матч Россия – Финляндия прошёл в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена». Игру посетили более 71 тыс. зрителей, на матче был установлен новый рекорд посещаемости России.

Сборная России выиграла Кубок Первого канала, одержав на турнире три победы. Второе место заняла сборная Финляндии, третье — Швеции, четвёртое — Чехии. После этой победы россияне упрочили лидерство в общем зачёте Евротура.