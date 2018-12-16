Локтионов сломал палец в матче за сборную и пропустит около трёх недель

Нападающий сборной России и ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов пропустит около трёх недель из-за травмы, полученной на Кубке Первого канала. Локтионов не смог доиграть матч со сборной Финляндии, завершившийся победой российской команды со счётом 5:0.

«Ещё в прошлой игре с чехами сломал палец в первой смене. Сегодня попробовал сыграть через боль, мне сделали специальную лангетку, но палец болел, и ничего не получалось сделать. Бросить не мог. После первого периода поехал в больницу, там сделали снимок. Перелом обычно лечится три-четыре недели», — сказал Локтионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

Сборная России, обыграв Финляндию, выиграла Кубок Первого канала. Российские хоккеисты одержали три победы на турнире. Второе место заняли финны, третье — сборная Швеции, четвёртое — сборная Чехии.