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Р. Ротенберг: сборная России могла бы собрать и 120 тысяч зрителей

Р. Ротенберг: сборная России могла бы собрать и 120 тысяч зрителей
Хоккей / Евротур

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал посещаемость матча Россия – Финляндия (5:0) на футбольном стадионе «Газпром-Арена».

«71 381 зрителей — это официальные цифры, сколько людей находилось на хоккее. Это очень важно, мы сегодня хотели показать, что столько людей ходит на хоккей. Мы показывали потенциал. Думаю, в мире на больших стадионах два матча столько зрителей никто не собирал. Ожидаем, что на игре с ЦСКА будет столько же болельщиков.

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Откуда взялась цифра 81 тыс. зрителей? Люди пришли на концерт «Мумий Тролль», а потом ушли. Был постоянный трафик. Мы будем стремиться найти компромисс с городскими властями и в следующем году позвать больше зрителей. Если бы у нас был стадион на 120 тысяч человек, то мы бы его собрали и смогли бы побить мировой рекорд Мичигана. Плюс арены в Петербурге в том, что здесь очень удобные трибуны, их наклон. Я был на рекордном для Европы матче в Гельзенкирхене, там не было видно шайбы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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