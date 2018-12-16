Локтионов: матч за сборную на футбольном стадионе запомнится на всю жизнь

Нападающий сборной России Андрей Локтионов поделился впечатлениями от победы в матче Кубка Первого канала с командой Финляндии (5:0). Матч проходил в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена». Игру посетило более 71 тыс. зрителей.

«Сам матч получился шикарным в плане атмосферы. Спасибо организаторам, всё было очень здорово. Собралось много болельщиков, все кричали, поддерживали – для нас это было только в плюс. Этот матч останется в памяти на всю жизнь, пусть я и не смог сыграть во втором и третьем периодах из-за травмы.

Мне обижаться не на что. На первую игру тренеры поставили тех, кого хотели увидеть — ребята играли вместе в ЦСКА. Во втором матче я сыграл с Григоренко и Капризовым – неплохо получилось. Ребята мастеровитые, с ними одно удовольствие играть. Не было много времени притереться друг к другу, но с первых смен сразу вспомнили, как играли вместе на Кубке Карьяла. Мне в последнее время вообще без разницы где играть — с краю или в центре. Вы меня ещё в защите не видели», — сказал Локтионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.