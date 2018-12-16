Сорокин, Токранов и Гусев стали лучшими игроками Кубка Первого канала

Организаторы Кубка Первого канала назвали лучших игроков турнира. Во всех номинациях были отмечены российские хоккеисты.

Лучшим голкипером стал Илья Сорокин. Вратарь российской сборной принял участие в двух матчах турнира. Лучшим защитником организаторы признали Василия Токранова, набравшего 4 (2+2) очка в трёх матчах. Лучшим нападающим стал Никита Гусев, сделавший четыре голевые передачи. Лучшим бомбардиром турнира — Михаил Григоренко, набравший 5 (2+3) баллов.

Сборная России одержала три победы на турнире и выиграла Кубок Первого канала. Российские хоккеисты обыграли Швецию (3:2 Б), Чехию (7:2) и Финляндию (5:0). Второе место заняла Финляндия, третье — Швеция, четвёртое — Чехия. Заключительный матч турнира сборная России провела на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.