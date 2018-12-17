Источник: на арене в Петербурге во время хоккея было не больше 66 тыс. зрителей

Как стало известно «Чемпионату», реальное количество зрителей на матче между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала было около 65 тыс. зрителей. Источник знакомый с ситуацией сообщил, что реальные данные считывателей стадиона отличались от официальной информации, появившихся в СМИ о 71 тыс. зрителей.

Сборная России одержала три победы на турнире и выиграла Кубок Первого канала. Российские хоккеисты последовательно обыграли Швецию (3:2 Б), Чехию (7:2) и Финляндию (5:0). Второе место заняла Финляндия, третье — Швеция, четвёртое — Чехия. Заключительный матч турнира сборная России провела на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Лучшим голкипером турнира стал Илья Сорокин. Вратарь российской сборной принял участие в двух матчах турнира. Лучшим защитником организаторы признали Василия Токранова, набравшего 4 (2+2) очка в 3 матчах. Лучшим нападающим стал Никита Гусев, сделавший четыре голевые передачи. Лучшим бомбардиром турнира стал Михаил Григоренко, набравший 5 (2+3) баллов.