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Шайба Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Аризону»

Шайба Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Аризону»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесла поражение клубу «Аризона Койотс». Матч, проходивший на «Пи-Эн-Си Арене», завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Уоррен Фёгеле открыл счёт в середине второго периода. Ещё через четыре минуты преимущество «Каролины» удвоил российский форвард Андрей Свечников. Эта шайба стала для Свечникова уже девятой в сезоне. Результативная серия россиянина теперь составляет три матча. Точку в матче в третьем периоде поставил Себастьян Ахо.

«Каролина» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче «Харрикейнз» набрали 31 очко. «Аризона» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 12-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Фёгеле (де Хаан, Песке) – 29:44 (5x5), 2:0 – Свечников (Фолк, Уильямс) – 33:44 (5x5), 3:0 – Ахо (де Хаан, Терявяйнен) – 44:32 (5x5)
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