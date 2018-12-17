«Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:2 в пользу гостей. Особо «Флэймз» удался первый период, который они выиграли со счётом 4:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Джонни Годро (2+1) и Элиас Линдхольм (1+2). Дубль в активе Алана Куина. Голкипер «Калгари» Давид Риттих отразил 26 бросков из 28.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 7 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-1». Иван Барбашёв очков не набрал.



«Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции. «Блюз» (28) — на 13-м месте.