Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ

«Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:2 в пользу гостей. Особо «Флэймз» удался первый период, который они выиграли со счётом 4:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Джонни Годро (2+1) и Элиас Линдхольм (1+2). Дубль в активе Алана Куина. Голкипер «Калгари» Давид Риттих отразил 26 бросков из 28.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 7 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-1». Иван Барбашёв очков не набрал.

«Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции. «Блюз» (28) — на 13-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 7
0:4, 2:1, 0:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 05:58 (5x4), 0:2 – Линдхольм – 10:15 (4x5), 0:3 – Джордано (Годро, Ткачук) – 16:47 (5x4), 0:4 – Куин (Хэнифин, Янковски) – 18:25 (5x5), 1:4 – Сундквист (Нолан, Данн) – 22:29 (5x5), 1:5 – Годро (Райан) – 25:26 (5x5), 2:5 – Бозак (Данн) – 38:14 (5x5), 2:6 – Годро (Монахан, Линдхольм) – 56:53 (en), 2:7 – Куин (Чарник, Броди) – 58:44 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент