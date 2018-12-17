Источник: «Филадельфия» может уволить Хэкстола и назначить Кенневилля

Руководство «Филадельфии Флайерз» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Дэйва Хэкстола и последующим назначением на вакантный пост бывшего рулевого «Чикаго Блэкхоукс» Джоэля Кенневилля, сообщает Courier Post Online.

«Флайерз» проиграли четыре матча подряд и занимают последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 игре.

Дэйв Хэкстол возглавил «Филадельфию» в 2015 году. Под его руководством клуб дважды не смог преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ.

60-летний Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.