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4 очка Айкела и дубль Скиннера помогли «Баффало» обыграть «Бостон»

4 очка Айкела и дубль Скиннера помогли «Баффало» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Решающим в матче стал заключительный период, в котором «Сэйбрз» забросили три шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «Баффало» Джек Айкел, который принял участие в каждой голевой атаке своей команды, набрав 4 (2+2) очка. Дубль оформил Джефф Скиннер. В активе Сэма Райнхарта три передачи. Голкипер «Сэйбрз» Линус Улльмарк отразил 35 бросков из 37.

Заброшенными шайбами в составе «Бостона» отметились защитники Стивен Кемпфер и Тори Крюг. Нападающий Райан Донато не сумел реализовать буллит.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 4
0:0, 1:1, 1:3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Скиннер (Айкел) – 23:18 (5x5), 1:1 – Кемпфер (Нордстрём, Бэкес) – 25:18 (5x5), 1:2 – Айкел (Райнхарт, Далин) – 45:43 (5x5), 2:2 – Крюг (Крейчи, Форсбакка-Карлссон) – 53:21 (5x5), 2:3 – Скиннер (Айкел, Райнхарт) – 56:29 (5x5), 2:4 – Айкел (Райнхарт, Гиргенсонс) – 59:35 (en)
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