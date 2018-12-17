4 очка Айкела и дубль Скиннера помогли «Баффало» обыграть «Бостон»

«Баффало Сэйбрз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Решающим в матче стал заключительный период, в котором «Сэйбрз» забросили три шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «Баффало» Джек Айкел, который принял участие в каждой голевой атаке своей команды, набрав 4 (2+2) очка. Дубль оформил Джефф Скиннер. В активе Сэма Райнхарта три передачи. Голкипер «Сэйбрз» Линус Улльмарк отразил 35 бросков из 37.

Заброшенными шайбами в составе «Бостона» отметились защитники Стивен Кемпфер и Тори Крюг. Нападающий Райан Донато не сумел реализовать буллит.