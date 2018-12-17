Александр Овечкин посетил матч НБА

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл в столице США.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан действующего победителя Кубка Стэнли пришёл на игру с участием «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фотографию можно посмотреть на странице «Вашингтон Уизардс» в «Твиттере».

Вчера, 16 декабря, в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) капитан «столичных» записал на свой счёт гол и решающий бросок в буллитной серии. Таким образом, российский форвард продлил результативную серию до 14 матчей. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет.

В минувшем сезоне форвард помог «Вашингтону» впервые за 43 года существования клуба стать обладателем Кубка Стэнли, а также получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».